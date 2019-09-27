ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде в сентябре

Как сообщили в ОПОРЕ, наименьший процент пропусков во время голосований у депутатов из фракции "Слуга народа" (4,1%), наибольший - из "Батькивщины" (30,3%).

При этом в организации уточнили, что в течение сентября депутаты работали в сессионном зале парламента 8 пленарных дней.

Напомним, Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины.