ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Народные депутаты из фракции "Батькивщина" пропустили наибольшее количество голосований в течение первого месяца работы Верховной Рады 9-го созыва. Такие данные анализа первого месяца работы Верховной Рады обнародовала Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
Как сообщили в ОПОРЕ, наименьший процент пропусков во время голосований у депутатов из фракции "Слуга народа" (4,1%), наибольший - из "Батькивщины" (30,3%).
При этом в организации уточнили, что в течение сентября депутаты работали в сессионном зале парламента 8 пленарных дней.
Напомним, Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины.