ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Народні депутати з фракції "Батьківщина" пропустили найбільшу кількість голосувань протягом першого місяця роботи Верховної Ради 9-го скликання. Такі дані аналізу першого місяця роботи Верховної Ради оприлюднила Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
Як повідомили в ОПОРі, найменший відсоток пропусків під час голосувань у депутатів з фракції “Слуга народу” (4,1%), найбільший – з “Батьківщини” (30,3%).
При цьому в організації уточнили, що протягом вересня депутати працювали в сесійній залі парламенту 8 пленарних днів.
Нагадаємо, Україна у 2018 році зекономила понад 16 млн грн на депутатах, які прогулювали засідання Верховної Ради України.