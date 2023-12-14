Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки
Киев • УНН
Спасатели и волонтеры спасли около 50 домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки, после того, как умер их смотритель. Операция "Мокрые носы" длилась пять часов.
Спасатели Полтавщины, активисты "UAnimals" и волонтеры освободили животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки. О том как прошла операция спасения рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Утром 13 декабря спасатели совместно с волонтерами, представителями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "UAnimals" отправились на остров Вишняки, чтобы спасти домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции. Речь шла около полусотни домашних животных и домашних птиц.
Детали
"Мокрые носики" - так ласково назвали операцию спасения животных спасатели.
Около пяти часов понадобилось волонтерам и работника ГСЧС, чтобы поймать всех животных, и вывезти их в безопасное место. В общем спасли более 30 котов, 6 собак, 2 курицы и утку.
По данным спасателей эти животные почти две недели находились на острове без их смотрительницы. Женщина, которая ранее занималась этими животными, умерла в начале декабря.
После ее смерти еду для животных доставляли местные жители и волонтёры. А сейчас зверьков передали в заботливые руки зоозащитников.
Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки
Спасатели и волонтеры спасли около 50 домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки, после того, как умер их смотритель. Операция "Мокрые носы" длилась пять часов.
Программа восстановительного правосудия в Украине помогла 307 детям избежать уголовных обвинений - Офис Генпрокурора
307 украинских несовершеннолетних избежали уголовного преследования после прохождения программы восстановительного правосудия Генеральной прокуратуры; успехи обсуждаются для стратегий реформирования системы правосудия по делам детей.
Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"
Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.
Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС
По словам Плетенчука, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт".
Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах
Российские войска атаковали Сумскую область, в частности, семь территориальных общин. Там прозвучало за сутки в целом 68 взрывов; о жертвах пока не сообщается.
Украинские пограничники задержали четырех "уклонистов" на границе со Словакией
Украинские военнослужащие задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, в том числе рецидивиста, который уже пытался сбежать в сентябре. Они были задержаны с украинскими паспортами и предстанут перед судом за попытку незаконного пересечения границы.
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму
Украинское правительство предоставляет приоритет защиты культурных прав и наследия в оккупированном Россией Крыму, о чем заявил заместитель министра Тарас Шевченко, который также отметил успешное возвращение "Скифского золота" в Украину.
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.
В россии начали лишать гражданства за преступление
россия лишила гражданства двух человек за торговлю наркотиками в москве, используя новый закон, позволяющий лишать гражданства за тяжкие преступления. Оба получили российское гражданство на законных основаниях и были привлечены к ответственности за хранение и перевозку наркотиков.
Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ
Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.