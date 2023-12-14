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Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 01:30  •  20133 просмотра

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Спасатели и волонтеры спасли около 50 домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки, после того, как умер их смотритель. Операция "Мокрые носы" длилась пять часов.

Спасатели Полтавщины, активисты "UAnimals" и волонтеры  освободили животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки. О том как прошла операция спасения рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Утром 13 декабря спасатели совместно с волонтерами, представителями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "UAnimals" отправились на остров Вишняки, чтобы спасти домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции. Речь шла около полусотни домашних животных и домашних птиц. 

- рассказали в ГСЧС.
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Детали

"Мокрые носики" - так ласково назвали операцию спасения животных спасатели.

Около пяти часов понадобилось волонтерам и работника ГСЧС, чтобы поймать всех животных, и вывезти их в безопасное место. В общем спасли более 30 котов, 6 собак, 2 курицы и утку.

По данным спасателей эти животные почти две недели находились на острове без их смотрительницы. Женщина, которая ранее занималась этими животными, умерла в начале декабря.

После ее смерти еду для животных доставляли местные жители и волонтёры. А сейчас зверьков передали в заботливые руки зоозащитников.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Операція "Мокрі носики": історія порятунку тварин, які опинились в ізоляції на острові Вишняки
Operation "Wet Noses": the story of rescuing animals isolated on Vyshniaky Island
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Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки

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Общество •   •  20133 просмотра
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