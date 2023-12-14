Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки

Спасатели Полтавщины, активисты "UAnimals" и волонтеры освободили животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки. О том как прошла операция спасения рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Утром 13 декабря спасатели совместно с волонтерами, представителями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "UAnimals" отправились на остров Вишняки, чтобы спасти домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции. Речь шла около полусотни домашних животных и домашних птиц. - рассказали в ГСЧС.

Детали

"Мокрые носики" - так ласково назвали операцию спасения животных спасатели.

Около пяти часов понадобилось волонтерам и работника ГСЧС, чтобы поймать всех животных, и вывезти их в безопасное место. В общем спасли более 30 котов, 6 собак, 2 курицы и утку.

По данным спасателей эти животные почти две недели находились на острове без их смотрительницы. Женщина, которая ранее занималась этими животными, умерла в начале декабря.

После ее смерти еду для животных доставляли местные жители и волонтёры. А сейчас зверьков передали в заботливые руки зоозащитников.