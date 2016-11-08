Оператор лотерей рассказал, почему "Лото-Забаву" называют фабрикой миллионеров

"На сегодняшний день, благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появились 255 миллионеров. Это люди, которые выигрывали от 1 до 12 млн грн. Буквально в конце октября у нас было знаковое событие, мы зарегистрировали новый рекорд Украины.

"Лото-Забава" признана лотереей, которая подарила Украине наибольшее количество миллионеров за всю историю", - отметил он.

Тогда официально было зарегистрировано 252 миллионера. Однако, на сегодняшний день, их уже 255.

"В тот день мы зафиксировали 252 миллионера. Однако уже через 20 минут после фиксации этого количества, у нас появился еще один миллионер и стало 253. На сегодня их уже 255 и я думаю, что до конца года будет установлен еще не один рекорд. Игроки доверяют и знают свою лотерею. Ей уже 17 лет и она является одной из самых опытных на территории Украины", - подчеркнул П.Вайсеро.