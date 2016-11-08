Оператор лотерей розповів, чому “Лото-Забаву” називають фабрикою мільйонерів

“На сьогоднішній день, завдяки лотереї „Лото — Забава“ в Україні з’явилося 255 мільйонерів. Це люди які вигравали від 1 до 12 млн грн. Буквально в кінці жовтня у нас була знакова подія, ми зареєстрували новий рекорд України.

"Лото-Забава“ визнана лотереєю, яка подарувала Україні найбільшу кількість мільйонерів за всю історію”, — зазначив він.

Тоді офіційно було зареєстровано 252 мільйонера. Однак, станом на сьогодні, їх вже 255.

“В той день ми зафіксували 252 мільйонера. Проте вже через 20 хвилин після фіксації цієї кількості, у нас з’явився ще один мільйонер і стало 253. На сьогодні їх вже 255 і я думаю, що до кінця року буде встановлено ще не один рекорд. Гравці довіряють і знають свою лотерею. Їй вже 17 років і вона є однією з найдосвідченіших на території України”, — наголосив П.Вайсеро.