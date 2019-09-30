ООС: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 45363 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 92661 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 89789 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 143089 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 193483 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 176676 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 224347 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203378 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 454303 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235886 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.8м/с
59%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 77741 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 20364 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 50650 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 24045 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 48519 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 217463 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 200465 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 286597 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 454303 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 553097 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 143089 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68146 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 65320 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71226 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 101562 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ООС: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов

Киев • УНН

 • 6607 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала суток, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано шесть обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

ООС: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов

"Сегодня, 30 сентября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, из них трижды враг применял минометы. С направлении от населенного пункта Пикузы оккупанты ночью выпустили 9 мин калибра 82 мм по защитникам Водяного и в течение часа вели обстрел из вооружения БМП и стрелкового оружия. Кроме этого, ночью враг вел огонь от Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Новотроицкого. Утром вооруженные формирования РФ и ее наемники возобновили минометные обстрелы позиций Украинских героев", - сказал Гуцуляк.

Около 6:30 противник выпустил 10 мин калибра 82 мм и вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Зайцевого.

С 6:45 разрывы 10 вражеских мин 82-го калибра также зафиксировали наши воины вблизи населенного пункта Шумы. Противник вел минометный обстрел по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки, применяя еще и автоматические станковые гранатометы.

Кроме этого, с 08:00 утра оккупанты нарушили режим тишины со стрелкового вооружения в районе Опытного. Позже, около Новомихайловки.

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала текущих суток боевых потерь среди наших защитников Украины нет", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69