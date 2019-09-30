ООС: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала суток, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано шесть обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 30 сентября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, из них трижды враг применял минометы. С направлении от населенного пункта Пикузы оккупанты ночью выпустили 9 мин калибра 82 мм по защитникам Водяного и в течение часа вели обстрел из вооружения БМП и стрелкового оружия. Кроме этого, ночью враг вел огонь от Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Новотроицкого. Утром вооруженные формирования РФ и ее наемники возобновили минометные обстрелы позиций Украинских героев", - сказал Гуцуляк.
Около 6:30 противник выпустил 10 мин калибра 82 мм и вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Зайцевого.
С 6:45 разрывы 10 вражеских мин 82-го калибра также зафиксировали наши воины вблизи населенного пункта Шумы. Противник вел минометный обстрел по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки, применяя еще и автоматические станковые гранатометы.
Кроме этого, с 08:00 утра оккупанты нарушили режим тишины со стрелкового вооружения в районе Опытного. Позже, около Новомихайловки.
"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала текущих суток боевых потерь среди наших защитников Украины нет", - отметил представитель Минобороны.
Напомним, 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.