ООС: з початку доби зафіксовано шість обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Від початку доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано шість обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, з них тричі ворог застосовував міномети. З напрямку від населеного пункту Пікузи окупанти вночі випустили 9 мін калібру 82 мм по захисникам Водяного та протягом години вели обстріл з озброєння БМП та стрілецької зброї. Окрім цього, вночі ворог вів вогонь від Докучаєвська із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям Новотроїцького. Зранку збройні формування РФ та її найманці поновили мінометні обстріли позицій Українських героїв", - сказав Гуцуляк.
Близько 06:30 противник випустив 10 мін калібру 82 мм та вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках Зайцевого.
З 06:45 розриви 10 ворожих мін 82-го калібру також зафіксували наші воїни поблизу населенного пункту Шуми. Противник вів мінометний обстріл з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки, застосовуючи ще й автоматичні станкові гранатомети.
Окрім цього, з 08:00 ранку окупанти порушили режим тиші зі стрілецького озброєння в районі Опитного. Пізніше, поблизу Новомихайлівки.
"За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України немає", – зазначив речник Міноборони.
Нагадаємо, 29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.