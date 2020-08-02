ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим тишины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые добросовестно выполняют свои задачи по назначению, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.
"Подразделения из состава Объединенных сил, задействованных к отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей готовы к адекватному реагированию. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 1 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.