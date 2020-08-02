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ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Київ • УНН

 • 14184 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим тиші, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

"Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей готові до адекватного реагування. Нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

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