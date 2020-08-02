ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

"Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей готові до адекватного реагування. Нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.