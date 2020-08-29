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ООС: с начала суток боевики дважды нарушили договоренности о перемирии

Киев • УНН

 • 18807 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С почтку суток боевики дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: с начала суток боевики дважды нарушили договоренности о перемирии

"С начала текущих суток, 29 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, вблизи Зайцевого задокументировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы за последние сутки разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов. Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 7 домов, еще на 52 объектах работы продолжаются.

Напомним, 28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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