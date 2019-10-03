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ООС: враг 10 раз обстрелял позиции украинских военных

Киев • УНН

 • 8146 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, потерь нет. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

ООС: враг 10 раз обстрелял позиции украинских военных

"Сегодня, 3 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано уже 10 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, которые продолжают сознательно применять минометы различных калибров", - сказал Гуцуляк.

По его словам почти с полуночи вооруженные формирования РФ и их наемники целились из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам населенного пункта Луганское, с 82-го - в районе Новолуганского, в общем выпустив в течение часа 16 мин.

"Эти обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем. После 03.00 ночи противник выпустил по защитникам Новолуганского еще 3 мины 82-го калибра", - сказал Гуцуляк.

Кроме этого, сегодня ночью и утром боевики вели прицельные обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов и стрелкового вооружения в районах Новогнатовки, Водяного, Березовой, Павлополя, Крымского, трижды - вблизи Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в результате вражеского огня среди наших защитников Украины нет", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

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