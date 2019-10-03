ООС: ворог 10 разів обстріляв позиції український військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Від початку доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових, втрат немає. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 3 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано вже 10 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, які продовжують свідомо застосовувати міномети різних калібрів", - сказав Гуцуляк.
За його словами майже з опівночі збройні формування РФ та їх найманці цілили з мінометів калібрів 120 та 82 мм по наших захисниках населеного пункту Луганське, з 82-го – в районі Новолуганського, загалом випустивши протягом години 16 мін.
"Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем. Після 03.00 ночі противник випустив по оборонцях Новолуганського ще 3 міни 82-го калібру", - сказав Гуцуляк.
Окрім цього, сьогодні вночі та зранку бойовики вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил з гранатометів та стрілецького озброєння в районах Новогнатівки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського, тричі – поблизу Новотроїцького.
"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожого вогню серед наших захисників України немає", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 2 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.