ООС: с начала суток враг восемь раз нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С начала суток боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских защитников из разных видов оружия. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Текущие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники начали минометными обстрелами позиций защитников Украины. Всего с начала суток враг совершил уже 8 обстрелов из разных видов вооружения, в частности, выпустил 24 мины 120-го и 82-го калибров", - сказал Гуцуляк.
Около 1:00 по направлению от поселка Доломитное боевики начали минометные обстрелы защитников населенных пунктов Травневое и Новолуганское. Кроме этого, после 1:00 ночи, в течение часа, от населенного пункта Пикузы оккупанты вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия по нашим защитникам Водяного.
После 7:00 оккупанты также применили минометы 82-го калибра, АГС и стрелковое оружие по защитникам населенного пункта Луганское. А по нашим позициям вблизи Новолуганского - гранатометы различных систем.
С 7:10 до 8:00 боевые действия продолжались в районе населенного пункта Пивденного, где по направлению от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки враг выпустил 12 мин 82-го калибра, вел обстрелы с противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.
С 9:50 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. После 11:00 противник продолжил обстрел из минометов уже 120-го калибра по защитникам Луганского.
"Подразделения Объединенных сил, соблюдая Минские соглашения, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность. По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших защитников Украины нет", - отметил спикер Минобороны.
Напомним, 26 сентября боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня.