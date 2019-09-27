ООС: від початку доби ворог вісім разів порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Від початку доби бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських захисників на Донбасі з різних видів зброї. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Поточну добу збройні формування РФ та її найманці розпочали мінометними обстрілами позицій захисників України. Загалом від початку доби ворог здійснив вже 8 обстрілів з різних видів озброєння, зокрема, випустив 24 міни 120-го та 82-го калібрів", - сказав Гуцуляк.
Близько 1:00 з напрямку від селища Доломітне бойовики розпочали мінометні обстріли оборонців населених пунктів Травневе та Новолуганське. Окрім цього, після 1:00 ночі, протягом години, від населеного пункту Пікузи окупанти вели вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї по нашим захисникам Водяного.
Після 7:00 окупанти також застосували міномети 82-го калібру, АГС та стрілецьку зброю по захисниках населеного пунту Луганське. А по наших позиціях поблизу Новолуганського – гранатомети різних систем.
З 7:10 до 8:00 бойові дії тривали в районі населеного пункту Південне, де з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог випустив 12 мін 82-го калібру, вів обстріли з протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.
З 9:50 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. Після 11:00 противник продовжив обстріл з мінометів вже 120-го калібру по оборонцях Луганського.
"Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись Мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність. За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших захисників України немає", – зазначив речник Міноборони.
Нагадаємо, 26 вересня бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню.