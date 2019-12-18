ООС: в течение суток боевики нарушили режим тишины четыре раза, ранены военного

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении Минобороны.

Так, сообщается, что один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, рядом с Новолуганским — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: недалеко от населенного пункта Березовое — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Водяного — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и вблизи Марьинки — из стрелкового оружия.

“Сегодня, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя, который по дороге в больницу скончался”, — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, по факту гибели гражданского жителя во время обстрела открытое уголовное производство.