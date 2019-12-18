ООС: протягом доби бойовики порушили режим тиші чотири рази, поранено військового

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом поточної доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні Міноборони.

Так, повідомляється, що один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поряд з Новолуганським — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: неподалік населеного пункту Березове — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Водяного — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, та поблизу Мар’їнки — зі стрілецької зброї.

“Сьогодні, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Також, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер”, — сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за фактом загибелі цивільного мешканця під час обстрілу відкрите кримінальне провадження.

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