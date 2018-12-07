ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. 6 декабря ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск и продолжили применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики из минометов калибра 82 мм обстреливали: “позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, а провокационный огонь из стрелкового оружия зафиксирован на подступах к Марьинке. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского”.
В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения.
“В текущие сутки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, 6 декабря, один российский оккупант был уничтожен, еще два захватчики — получили ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.