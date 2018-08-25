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ООС: боевики совершили 39 обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. 24 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 39 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм. Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное, Широкино. В районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединское оккупанты совершили 17 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии”.

При обострении ситуации, когда возникала угроза жизни военнослужащих, подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.

“В результате боевых действий один наш защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. За прошедшие сутки российские оккупационные войска, кроме огневого воздействия на наши подразделения совершили неприцельный обстрел населенного пункта Врубовка, что на Луганщине, из артиллерийских систем 152 калибра. Вследствие преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктуру”, — отметили в штабе.

“В течение текущих суток российские оккупационные войска из минометов и гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Южного. Огневые провокации противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Марьинки и Новомихайловки. Всего с начала суток произошло четыре обстрела. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, шестеро получили ранения”, — добавили в пресс-центре ООС.

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