ООС: боевики совершили 22 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. 13 декабря боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении. Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское — на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении”.
В результате боевых действий два украинских военных погибли.
“По данным разведки, 13 декабря три оккупанты были уничтожены и четверо получили ранения. В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил не имеет”, - сообщили в пресс-центре ООС.