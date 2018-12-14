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ООС: боевики совершили 22 обстрелы позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 10373 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. 13 декабря боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 22 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении. Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское — на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении”.

В результате боевых действий два украинских военных погибли.

“По данным разведки, 13 декабря три оккупанты были уничтожены и четверо получили ранения. В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил не имеет”, - сообщили в пресс-центре ООС.

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