ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. 3 декабря, ситуация в районе проведения операции вполне контролировалась Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что: “за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам Объединенных сил у Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял еще и из минометов 120-го калибра”.
В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
“Подразделения обороняющихся употребляли адекватные меры для подавления вражеской огневой активности. По данным разведки, 3 декабря, трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое — ранены. С начала этого периода, противник огня в направлении наших позиций и не открывал”, — сообщили в пресс-центре ООС.