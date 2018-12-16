ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении. Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская — на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, что на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское на Мариупольском направлении”.
В результате боевых действий один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения.
“По данным разведки 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.