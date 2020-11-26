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3 марта, 21:00 • 101782 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121818 просмотра

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ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"

ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 13308 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 25 ноября, боевики три раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2”, — говорится в сообщении.

О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

“С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано”, — добавили военные.

“Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции”, — резюмировали в штабе.

Напомним, 24 ноября в зоне проведения ООС погиб фастивчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин. После этого Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал от представителей РФ расследование гибели украинского военного.

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