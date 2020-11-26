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ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Минулої доби, 25 листопада, бойовики три рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

“Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

“Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано”, — додали військові.

“Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо, 24 листопада у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В’ячеслав Мінкін. Після цього Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зажадав від представників РФ розслідування загибелі українського військового.

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