ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Возле Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
А украинских защитников вблизи Гнутово враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения, им оказана квалифицированная помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 20 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.