ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції, двоє військових поранено

"21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 20 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.