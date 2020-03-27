ООС: боевики сегодня трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на донецком направлении", - отметил он.
Отмечается, что утром противник выпустил 6 мин 82 калибра, также использовал станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций украинских военных вблизи Талаковки.
По данным Минобороны, также с 82 мм миномета автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов противник вел обстрел украинских позиций в районе Павлополя.
Сообщается, что кроме того боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Песков, при этом используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - добавляет он.
Напомним, 26 марта боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.