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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73300 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86571 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 99478 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ООС: боевики сегодня трижды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня трижды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11582 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на донецком направлении", - отметил он.

Отмечается, что утром противник выпустил 6 мин 82 калибра, также использовал станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций украинских военных вблизи Талаковки.

По данным Минобороны, также с 82 мм миномета автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов противник вел обстрел украинских позиций в районе Павлополя.

Сообщается, что кроме того боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Песков, при этом используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - добавляет он.

Напомним, 26 марта боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

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