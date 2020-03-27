ООС: бойовики сьогодні тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Від початку поточної доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на донецькому напрямку”, — зазначив він.
Зазначається, що вранці противник випустив 6 мін 82 калібру, також використовував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій українських військових поблизу Талаківки.
За даними Міноборони, також з 82 мм міномету автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів ворог вів обстріл українських позицій у районі Павлополя.
Повідомляється, що крім того бойовики відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил неподалік Пісків, при цьому використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
“За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає”, — додає він.
Нагадаємо, 26 березня бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.