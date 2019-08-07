ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - с автоматических гранатометов; вблизи Южного по направлению шахты им. Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки по направлению Калиново-Борщеватое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четверо украинских морпехов.