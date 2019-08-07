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6 марта, 19:19 • 130810 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 140747 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 128154 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129103 просмотра

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ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 7362 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - с автоматических гранатометов; вблизи Южного по направлению шахты им. Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки по направлению Калиново-Борщеватое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четверо украинских морпехов.

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