ООС: бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
“Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напрямку Ужівки — зі стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік Луганського з напрямку Нижнє Лозове — з автоматичних гранатометів; поблизу Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новозванівки з напрямку Калинове-Борщувате — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, що відбувся 6 серпня, загинуло четверо українських морпіхів.