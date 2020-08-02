ООС: боевики не открывали огонь с начала суток

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 72863 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104543 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109440 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137668 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112030 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133612 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102459 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102647 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104892 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102204 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ООС: боевики не открывали огонь с начала суток

ООС: боевики не открывали огонь с начала суток

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 сегодня, 02 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет", - сказал Мотузяник.

Боевые подразделения Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

"Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей. Как информирует штаб операции, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более четырех гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов", - подытожил спикер Минобороны.

Напомним, 1 августа боевики трижды открывали неприцельный огонь по украинским защитникам.

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