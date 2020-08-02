ООС: боевики не открывали огонь с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 сегодня, 02 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет", - сказал Мотузяник.
Боевые подразделения Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.
"Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей. Как информирует штаб операции, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более четырех гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов", - подытожил спикер Минобороны.
Напомним, 1 августа боевики трижды открывали неприцельный огонь по украинским защитникам.