ООС: бойовики не відкривали вогонь з початку доби

"Від початку поточної доби і станом на 12.00 сьогодні, 02 серпня, порушень режиму перемир’я зі сторони противника не зафіксовано. Втрат у лавах українських військ немає", - сказав Мотузяник.

Бойові підрозділи Збройних Сил України та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов’язання щодо дотримання режиму тиші, при цьому повністю контролюючи ситуацію та перебуваючи в готовності до миттєвого реагування на будь які зміни оперативної обстановки.

"Також українські захисники здійснюють очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Ця робота ведеться у тісній співпраці з місцевими органами влади та відповідно до звернень мешканців прифронтових територій Донецької та Луганської областей. Як інформує штаб операції, лише за минулу добу підрозділи ДСНС розмінували більше чотирьох гектарів територій, знешкодивши при цьому 113 вибухонебезпечних предметів", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, 1 серпня бойовики тричі відкривали неприцільний вогонь по українських захисниках.