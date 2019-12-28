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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44622 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122583 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128336 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126410 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150549 просмотра

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5 марта, 13:05 • 112067 просмотра

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ООС: боевики дважды открывали огонь

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нашими защитниками зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

С полуночи противник начал вести огонь из ручных противотанковых гранатометов по нашим защитникам Широкиного. Обстрел оккупанты вели от Саханки.

Позже, с 10.50, в течение 20 минут, по направлению от поселка Донецкий оккупанты применяли вооружение БМП по нашим защитникам Крымского.

"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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