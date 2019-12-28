ООС: боевики дважды открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нашими защитниками зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.
С полуночи противник начал вести огонь из ручных противотанковых гранатометов по нашим защитникам Широкиного. Обстрел оккупанты вели от Саханки.
Позже, с 10.50, в течение 20 минут, по направлению от поселка Донецкий оккупанты применяли вооружение БМП по нашим защитникам Крымского.
"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.