ООС: бойовики двічі відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00, нашими захисниками зафіксовано 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - сказав Гуцуляк.
З опівночі ворог розпочав вести вогонь з ручних протитанкових гранатометів по нашим оборонцям Широкиного. Обстріл окупанти вели від Саханки.
Пізніше, з 10.50, протягом 20 хвилин, з напрямку від селища Донецький окупанти застосовували озброєння БМП по нашим захисникам Кримського.
"Воїни Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, застосовуючи стрілецьке озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв-захисників немає", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, 27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.