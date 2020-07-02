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ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сообщили в пресс-центре.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Несмотря на относительное затишье на других участках фронта, украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Также это время наши воины использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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