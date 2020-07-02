ООС: бойовики два рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів", - повідомили у пресцентрі.
Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Попри відносне затишшя на інших ділянках фронту, українські захисники не мають ілюзій, що окупанти почали дотримуватися домовленостей про перемир’я. Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії. Також цей час наші воїни використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 1 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.