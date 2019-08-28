ООС: боевики 9 раз нарушили режим тишины

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

В штабе ООС также добавили, что: “вблизи Майорская по направлению Шахта 6-7 в 12.25 ч. противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора „Горловка — Бахмут“. Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Из-за таких действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, которые привели к реальной угрозе для жизни и здоровья мирного населения, а также персонала, осуществлявшего свою деятельность в КПВВ „Майорское“ Командующим операции Объединенных сил было принято решение о временном приостановлении его работы”.

Сейчас работа КПВВ “Майорское” восстановлена.

Напоминаем, у КПВВ “Гнутово” нашли два гранатомета.