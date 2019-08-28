ООС: бойовики 9 разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від початку цієї доби бойовики здійснили 9 обстрілів наших позицій. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил.
У штабі ООС також додали, що: “поблизу Майорська з напрямку Шахта 6-7 о 12.25 год. противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору „Горлівка — Бахмут“. Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Через такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, що призвели до реальної загрози для життя та здоров’я мирного населення, а також персоналу, який здійснював свою діяльність в КПВВ „Майорське“ Командувачем операції Об’єднаних сил було прийнято рішення про тимчасове призупинення його роботи”.
Наразі роботу КПВВ “Майорське” відновлено.
Нагадуємо, біля КПВВ “Гнутове” знайшли два гранатомети.