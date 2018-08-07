ООС: боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 30 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий трое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.
Боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Луганского, Новолуганское, Южного, Новгородского, Марьинки, Авдеевка, Красногоровка, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Новолуганское и Лебединского с 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневого воздействия с минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск у Гнутово”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
За прошедшие сутки в результате враждебных действий трое украинских военнослужащих получили ранения.
По данным разведки одного боевика уничтожены, четыре получили ранения.