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ООС: бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню,у тому числі 4 рази із важкого озброєння. За минулу добу в ході бойових дій троє українських військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Минулої доби внаслідок ворожих дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки одного бойовика знищено, чотири дістали поранення.

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