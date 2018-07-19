ООС: боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 17 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня потерь среди защитников Украины не допущено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 18 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"Российские оккупационные войска проявили активность во всех направлениях и вели прицельный, огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовка, Лебединского и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Светлодарск дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - говорится в сообщении пресс-центр Операции объединенных сил.
Вчера, потерь среди украинских военнослужащих Украины не допущено.
По данным разведки двое боевиков погибли и пятеро были ранены.