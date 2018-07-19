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ООС: бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню втрат серед захисників України не допущено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 18 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

“Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний, вогонь по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Світлодарської дуги тричі застосував 82-мм міномети, а у районі Станиці Луганської вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я”, — йдеться у повідомленні прес-центр Операції об’єднаних сил.

Вчора, втрат українських військовослужбовців України не допущено.

За даними розвідки двоє бойовиків загинули і п’ятеро були поранені.

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