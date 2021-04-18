ООС: боевики 17 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 17 апреля, было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12.
У населенных пунктов Майорских, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника — средней степени тяжести.
Реакция украинской стороны
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
Ситуация на утро
По состоянию на 7 часа утра, 18 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.
Президент Украины заявил, что на Донбассе с начала года погибло 30 украинских военных. Большинство из них погибли от прицельного враждебного снайперского огня.