ООС: боевики 17 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 17 апреля, было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12.

У населенных пунктов Майорских, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника — средней степени тяжести.

Реакция украинской стороны

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Ситуация на утро

По состоянию на 7 часа утра, 18 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Украины заявил, что на Донбассе с начала года погибло 30 украинских военных. Большинство из них погибли от прицельного враждебного снайперского огня.

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