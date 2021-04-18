ООС: бойовики 17 разів порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 17 квітня, було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Деталі
Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.
Біля населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми та Луганське ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне, що на Донеччині, ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника — середнього ступеня важкості.
Реакція української сторони
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Ситуація станом на ранок
Станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.
Президент України заявив, що на Донбасі з початку року загинуло 30 українських військових. Більшість із них загинули від прицільного ворожого снайперського вогню.