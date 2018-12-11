ООС: боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня

Военные сообщили, что боевики: “открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении. С минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении Зайцевого на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении. Также российские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельске на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении. В частности, в районе населенного пункта Опытное, что на Донецком направлении было зафиксировано работу вражеского снайпера”.

“В ходе боевых действий, 10 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. Текущей суток враг провел один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение 10 декабря, 1 оккупанта были уничтожены, а еще 3 — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.