ООС: боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня, двое военных ВСУ получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 11 декабря, российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики: “открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении. Также, российские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельске, Новомихайловка, Славное, Северное — на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении”.
“В ходе боевых действий, 11 декабря, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Текущей суток враг провел один обстрел населенного пункта Тарамчук на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение 11 декабря, 1 оккупанта были уничтожены, а еще 5 — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.