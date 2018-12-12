ООС: бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню, двоє військових ЗСУ отримали пораненя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Протягом минулої доби, 11 грудня, російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики:"відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку. Також, російські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Новомихайлівка, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку".
"В ході бойових дій, 11 грудня, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Поточної доби ворог провів один обстріл населеного пункту Тарамчук на Донецькому напрямку. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має. За даними розвідки, протягом 11 грудня, 1 окупанта було знищено, а ще 5 – поранено", - повідомили у прес-центрі ООС.