ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

Устав ООН дает Украине право «проецировать силу» на территорию России, которая является агрессором, заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при ООН Фергус Экерсли во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает УНН.

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Экерсли отметил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России, включая возможность проецирования силы на территорию агрессора, если эти действия соответствуют международному праву.

«Прямые удары по гражданской инфраструктуре - это военное преступление. Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, при этом ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы», - сказал Экерсли.

Он также добавил, что Великобритания и ее партнеры будут продолжать предоставлять Украине необходимые возможности для защиты своего народа, подчеркнув, что их поддержка не направлена на прямую конфронтацию с Россией или более широкую эскалацию напряженности. «Российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Соединенному Королевству или нашим союзникам непоколебимо поддерживать Украину», - подчеркнул он.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано 30 августа по запросу России в связи с поставками Украине западного вооружения.

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