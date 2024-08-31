ООН дозволяє Україні "проєктувати силу" на територію РФ - представник Британії

Статут ООН дає Україні право "проєктувати силу" на територію Росії, яка є агресором, заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при ООН Фергус Екерслі під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє УНН.

Деталі

Екерслі зазначив, що відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії, включаючи можливість проєктування сили на територію агресора, якщо ці дії відповідають міжнародному праву.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози", – сказав Екерслі.

Він також додав, що Велика Британія та її партнери продовжуватимуть надавати Україні необхідні можливості для захисту свого народу, підкресливши, що їхня підтримка не спрямована на пряму конфронтацію з Росією або ширшу ескалацію напруженості. "Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну", – підкреслив він.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане 30 серпня на запит Росії у зв’язку з постачанням Україні західного озброєння.

Президент Чехії підтримує удари України по цілях у Росії