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ООН дозволяє Україні "проєктувати силу" на територію РФ - представник Британії

ООН дозволяє Україні "проєктувати силу" на територію РФ - представник Британії

Київ • УНН

 • 113946 перегляди

Представник Великої Британії в ООН заявив, що Україна має право на самозахист від нападів Росії, включаючи удари по її території. Британія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на російську дезінформацію.

Статут ООН дає Україні право "проєктувати силу" на територію Росії, яка є агресором, заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при ООН Фергус Екерслі під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє УНН.

Деталі

Екерслі зазначив, що відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії, включаючи можливість проєктування сили на територію агресора, якщо ці дії відповідають міжнародному праву.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози", – сказав Екерслі.

Він також додав, що Велика Британія та її партнери продовжуватимуть надавати Україні необхідні можливості для захисту свого народу, підкресливши, що їхня підтримка не спрямована на пряму конфронтацію з Росією або ширшу ескалацію напруженості. "Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну", – підкреслив він.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане 30 серпня на запит Росії у зв’язку з постачанням Україні західного озброєння.

Президент Чехії підтримує удари України по цілях у Росії29.08.24, 22:35 • 78273 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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