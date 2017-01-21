ООН: переговоры по Сирии в Астане не могут быть отдельной инициативой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Совет безопасности ООН выразил поддержку мирным переговорам по Сирии, посредниками которых является Россия, Турция и Иран. Однако отметил, что они не могут вестись отдельно от проводимых под эгидой ООН, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В ООН направили своего представителя Стеффани де Мистура на переговоры по Сирии, которые начинаются 23 января в Астане.
19 января Государственный департамент США сообщил, что в Вашингтоне получили приглашение на участие в мирных переговорах по Сирии, которые должны состояться в столице Казахстана, и рассматривают его.
Москва и Анкара были посредниками в достижении соглашения о прекращении огня между силами Асад и повстанческими группами в конце декабря, но насилие продолжается, особенно вокруг столицы Сирии, Дамаска.
Повстанческие группы, которые должны принять участие в мирных переговорах, говорят, что будут обсуждать только поддержание неустойчивого перемирия и улучшения доступа гуманитарной помощи.
Россия, Иран и Турция продвигали идею сирийских мирных переговоров после того, как сирийские правительственные войска в прошлом месяце взяли под контроль Алеппо, большую часть конфликта в Сирии было оплотом повстанцев.
Иран и Россия являются ключевыми сторонниками президента Сирии Башара аль-Асада в гражданской войне, в то время как Турция поддерживает повстанческие группы.