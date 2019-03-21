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ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных

Киев • УНН

 • 18252 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине следят за ситуацией вокруг членов экипажа украинских судов, задержанных РФ во время военно-морского инцидента у Керченского пролива и считают, что на них должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных. Об этом сообщили в миссии в ответ на запрос УНН.

ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных

"Мы следим за ситуацией вокруг членов экипажа украинских судов, которые были задержаны властями Российской Федерации во время военно-морского инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018. В первую очередь, нас беспокоит соблюдение прав человека членов экипажа. Мы общаемся с адвокатами членов экипажа и несколькими их родственниками", - отметили в миссии.

В ООН отметили, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в случае возникновения сомнений, определять статус военнопленных должен компетентный суд.

"Таким образом, защита, предусмотренная для военнопленных, должна распространяться на задержанных членов экипажа, пока компетентный суд не примет иного решения", - разъяснили представители организации.

В мониторинговой миссии призвали Российскую Федерацию обеспечить предоставление членам экипажа соответствующей медицинской помощи в местах содержания под стражей и обеспечить беспрепятственный доступ членов экипажа к адвокатам и украинских консульских работникам.

Кроме того, в Миссии приветствовали тот факт, что одному из членов экипажа украинских судов, задержанных РФ, сделали операцию в московской больнице, и призвали омбудсменов Украины и Российской Федерации продолжать конструктивный диалог с целью обеспечения гарантий соблюдения прав человека членам экипажа.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Украинские Национальные Новости

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